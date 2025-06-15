Ferrari Hitam Terguling dari Towing di Tol Cengkareng, Ini Penampakannya

JAKARTA - Satu unit mobil Ferrari dikabarkan terguling dari towing di Tol Cengkareng, Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu (15/6/2025) siang tadi. Mobil yang tampak masih baru itu rusak di bagian bodinya.

Informasi tersebut viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @jakartabarat24jam pada Minggu. Kecelakaan itu disebutkan terjadi pada siang tadi di Tol Cengkareng, tepatnya di dekat Taman Kencana, Cengkareng, Kalideres, Jakarta Barat.

Mobil mewah tersebut terguling saat dibawa menggunakan mobil towing. Kemudian, towing yang membawa mobil Ferrari berwarna merah itu mengalami kecelakaan sehingga mobil mewah yang dibawanya turut terjungkal.

Dari unggahan foto, mobil Ferrari Purosaunge itu harus didorong sejumlah orang demi membalikan mobil ke posisi normal. Pasalnya, mobil tersebut terguling dengan posisi miring. Sedangkan mobil towing yang membawa mobil mewah itu mengalami kerusakan parah pada bagian depan depan.

Belum diketahui penyebab kecelakaan itu bisa sampai terjadi dan ada tidaknya korban jiwa. Sebab, belum ada keterangan resmi dari kepolisian tentang insiden tersebut.

(Arief Setyadi )