Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Cara Saya Sama dengan Anies, Tidak Mau Menggusur di Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |18:23 WIB
Pramono: Cara Saya Sama dengan Anies, Tidak Mau Menggusur di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan tidak ingin mengedepankan penggusuran selama menjabat. Ia mencontoh dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. 

Hal itu ia sampaikan saat menjadi pemateri dalam diskusi 'Future Talk feat Endgame: What's Jakarta's Future?' yang menjadi rangkaian acara Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6/2025). 

"Mungkin cara saya sama dengan Mas Anies, saya bukan orang yang mau menggusur, kita cari jalan keluar" kata Pram. 

Anies diketahui turut hadir dalam acara tersebut. Keduanya pun nampak duduk berdampingan. 

Pram mengaku, sejumlah pihak memintanya untuk melakukan penggusuran, namun ia menolaknya. "Ada yang pengin saya nggusur-nggusur juga Mas Anies, tapi saya bilang nggak," ujarnya. 

Kendati begitu, Pram mengaku tetap menindak bagi warga yang tidak menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya.

"Kita cari jalan keluar, tetapi bagi warga yang tidak tertib menggunakan tempat-tempat yang bukan haknya harus kita tertibkan," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188738/pramono_anung-xGi0_large.jpg
Pramono Serahkan Kunci Rusun Jagakarsa ke Warga Eks TPU Menteng Pulo II, Sewa Gratis 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188504/pramono_anung-YNof_large.jpg
Sidak ke Tanggul Pantai Muara Baru yang Sempat Bocor, Pramono: Perkuat untuk Menahan Banjir Rob!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786/pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187133/pemerintah-q0NC_large.jpg
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Dalam Pembahasan, Berapa Besarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105/pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement