Pramono: Cara Saya Sama dengan Anies, Tidak Mau Menggusur di Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan tidak ingin mengedepankan penggusuran selama menjabat. Ia mencontoh dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi pemateri dalam diskusi 'Future Talk feat Endgame: What's Jakarta's Future?' yang menjadi rangkaian acara Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6/2025).

"Mungkin cara saya sama dengan Mas Anies, saya bukan orang yang mau menggusur, kita cari jalan keluar" kata Pram.

Anies diketahui turut hadir dalam acara tersebut. Keduanya pun nampak duduk berdampingan.

Pram mengaku, sejumlah pihak memintanya untuk melakukan penggusuran, namun ia menolaknya. "Ada yang pengin saya nggusur-nggusur juga Mas Anies, tapi saya bilang nggak," ujarnya.

Kendati begitu, Pram mengaku tetap menindak bagi warga yang tidak menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya.

"Kita cari jalan keluar, tetapi bagi warga yang tidak tertib menggunakan tempat-tempat yang bukan haknya harus kita tertibkan," ucapnya.

