Kecelakaan di Tol Jagorawi, Mobil Nyangkut di Pembatas Jalan

Mobil nyangkut di pembatas jalan (Foto: Media sosial)

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di KM 24 ruas Tol Jagorawi, Minggu (15/6/2025). Kecelakaan hingga mengakibatkan satu mobil tersangkut di pembatas jalan.

Dalam video yang beredar terlihat sebuah mobil minibus ringsek di ruas jalan tol. Sementara, satu mobil lainnya tersangkut di pembatas jalan.

Akibat peristiwa itu, beberapa pengemudi terlihat harus menepi dan berhenti. Meski demikian, kondisi lalu lintas terlihat lengang usai melewati titik kecelakaan.

"13.35 WIB #Tol_Jagorawi Gn Putri KM 21 - KM 24 arah Ciawi Padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kiri," tulis @PTJASAMARGA, Minggu.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan.

(Arief Setyadi )