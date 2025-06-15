Penampakan Toyota Rush Nyangkut di Pembatas Jalan Usai Ditabrak, Lalin Arah Puncak Macet!

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di KM 24 ruas Tol Jagorawi, Minggu (15/6/2025). Kecelakaan itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun lalu lintas menuju Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengalami kemacetan.

"13.35 WIB #Tol_Jagorawi Gunung Putri Km 21 - Km 24 arah Ciawi padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kiri," tulis @PTJASAMARGA.

Dalam video yang dilihat Okezone, sebuah mobil minibus ringsek di ruas jalan tol. Sementara, satu mobil lainnya yaitu Toyota Rush tersangkut di pembatas jalan.

Akibat peristiwa itu, beberapa pengemudi terlihat harus menepi dan berhenti. Petugas juga telah datang ke lokasi untuk mengevakuasi mobil yang tersangkut di pembatas jalan Tol Jagorawi.

(Fahmi Firdaus )