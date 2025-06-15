Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Lebak Bulus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |21:05 WIB
JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu (15/6/2025). Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

Peristiwa kebakaran itu viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah oleh akun @kabarbintaro.

Dari unggahan video, terlihat rumah tersebut hanya tinggal kerangka bangunannya saja. Petugas kebakaran pun telah berada di lokasi melakukan pemadaman.

Akibat kebakaran itu, kawasan di sekitar lokasi mengalami kepadatan arus lalu lintas. Terlebih, banyaknya warga yang melihat proses pemadaman berlangsung.

(Fahmi Firdaus )

      
