Pramono Bangun Jembatan dari JIS hingga Ancol untuk Atasi Masalah Parkir dan Macet

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membangun jembatan yang membentang antara Jakarta International Stadium (JIS) dengan Ancol. Jembatan ini nantinya akan mengatasi masalah parkir yang juga menyebabkan kemacetan.

"Sambungkan JIS dengan Ancol, butuh kurang lebih disambungkan jembatan 300 meter. Kalau itu sudah disambungkan, persoalan utama di JIS itu adalah parkir," ujar Pramono di Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6/2025).

Pramono mengatakan, kendala di JIS kerap berkaitan dengan masalah parkir untuk sejumlah event yang digelar di tempat itu. Masalah parkir itu, kemudian menyebabkan macet yang tak bisa dihindari.

"Kalau kemudian bisa parkir di Ancol, kemudian ada shuttle bus atau apapun yang nanti menghubungkan antara Ancol dan JIS. Di Ancol itu parkir 10 ribu mobil juga bisa. Dan itu akan betul-betul menyelesaikan persoalan dasarnya," tuturnya.

Ide pembangunan jembatan itu akan diikuti dengan pengembangan di daerah-daerah sekitar JIS.