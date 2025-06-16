Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Cendera Mata Presiden Singapura Guci dan Keris Emas

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |15:34 WIB
Prabowo Beri Cendera Mata Presiden Singapura Guci dan Keris Emas
Prabowo Beri Cendera Mata Presiden Singapura Guci dan Keris Emas (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan cendera mata ke Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam berupa guci putih-biru dan keris kuning emas kepada Tharman sebagai simbol persahabatan dan warisan budaya Indonesia.

Pemberian cendera mata ini disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraannya di Parliament House, Singapura, pada Senin (16/6/2025). 

Sementara, Tharman juga memberikan anggrek ungu jenis Paraphalaenopsis kepada Prabowo, sebagai bentuk penghormatan khusus dari pemerintah Singapura. Anggrek tersebut kemudian diberi nama Dora Sigar Soemitro, sebagai penghormatan kepada Ibunda Prabowo.

Nama anggrek tersebut dipilih langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah ibunda tercinta, Dora Sigar Soemitro. Penamaan ini juga menjadi simbol kedekatan personal sekaligus wujud penghargaan diplomatik dalam tradisi Singapura.

“Saya sangat terharu karena diberikan kehormatan untuk memberi nama pada anggrek yang unik ini. Saya diberi kehormatan untuk mengusulkan sebuah nama, dan saya memilih nama ibu saya, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, karena telah membesarkan saya. Telah membesarkan seorang anak yang mungkin cukup menyusahkan di masa kecilnya, tapi akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo saat konferensi pers.

CEO Singapore National Parks, Ms. Hwang Yu-ning, turut hadir dalam prosesi tersebut dan menjelaskan secara langsung karakteristik anggrek kepada Presiden Prabowo. Dia juga menyerahkan buku berjudul “Singapore’s Orchid Diplomacy” kepada Presiden Prabowo.

 

