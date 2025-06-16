Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dampingi Presiden Prabowo, Menkum Hargai Komitmen Singapura soal Perjanjian Ekstradisi

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |15:53 WIB
Dampingi Presiden Prabowo, Menkum Hargai Komitmen Singapura soal Perjanjian Ekstradisi
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan di Singapura, Senin (16/6/2025). (Foto: Kemenkum).
A
A
A

SINGAPURA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut baik komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi atau mutual legal assistance (MLA) antara kedua negara. Komitmen ini dinilai sebagai langkah maju hubungan diplomatik  yang sama sama menguntungkan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum di antara kedua negara. 

“Salah satu poin yang disampaikan tadi dalam pertemuan Perdana Menteri Singapura (Lawrence Wong) dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Pemerintah Singapura berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani” ujar Supratman, Senin (16/6/2025). 

Menkum optimistis komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi ini menjadi momentum baik bagi kedua negara saling berkoordinasi dan bekerja sama lintas negara dalam penegakan hukum. 

Menteri Hukum menghadiri dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi Leader’s Retreat bersama PM Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Singapura. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641/prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638/prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591/prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190590/prabowo_subianto-ktGO_large.jpg
Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355/prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190337/prabowo_subianto-vQM2_large.jpg
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement