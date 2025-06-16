Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Baktikes Polri Bantu Driver Ojol dan Penyandang Disabilitas, Sampaikan Harapan ke Kapolri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |16:05 WIB
Baktikes Polri Bantu Driver Ojol dan Penyandang Disabilitas, Sampaikan Harapan ke Kapolri (Foto : Istimewa)
Baktikes Polri Bantu Driver Ojol dan Penyandang Disabilitas, Sampaikan Harapan ke Kapolri (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Kegiatan Bakti Kesehatan (Baktikes) dalam rangka menyambut Hari ke-79 Bhayangkara mendapatkan respons positif dari masyarakat. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Salah satu penerima manfaat dari gelaran Baktikes adalah driver online yang mendapatkan sembako pada acara yang berlangsung di Bekasi (16/6/2025).

Kemudian, penerima bantuan lain adalah pengemudi disablitas yakni Fikri Satria Nugraha. Dia menyebut bantuan yang diberikan membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Bapak Kapolri, Bapak Listyo Sigit, udah membantu, memberikan tongkat kruk,” ujar Fikri.

Selain Fikri, tersapat kelompok disabilitas yaitu Yayasan Disabilitas Produktif dan Mandiri Kabupaten Bekasi yang mendapatkan bantuan dari Baktikes

Rani selaku Ketua Yayasan mengatakan bahwa sangat berterima kasih karena mendapatkan bantuan dari Polri.

“Di kegiatan ini, kami sangat senang sekali diundang dan juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Salah satunya menerima bantuan sembako dan juga menerima bantuan kursi roda,” kata Rani.

Rani berharap, bantuan ini dapat diberikan kepada kelompok disabilitas lain karena ia yakin, masih banyak yang membutuhkan uluran tangan lain dari kegiatan seperti ini. 

“Karena kami di sini hanya bersepuluh, hanya sedikit saja, kami banyak dan mudah mudahan kedepannya semua rekan rekan disabilitas mendapatkan manfaat dan perhatian yang sama juga. Sekali lagi terima kasih sebesar-sebesarnya untuk bapak Kapolri dan ibu Kapolri,” kata Rani.

 

Halaman:
1 2
      
