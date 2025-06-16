Prabowo dan PM Wong Dorong Solusi Damai untuk Gaza, Iran-Israel, hingga Krisis Myanmar

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong (foto: dok ist)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong sepakat mendorong penyelesaian damai atas sejumlah isu regional dan global yang tengah memanas.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bersama usai pertemuan Leaders’ Retreat yang digelar di Parliament House, Singapura, pada Senin (16/6/2025).

Prabowo menegaskan, bahwa kedua negara memiliki keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza serta meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran.

“Kami membahas masalah regional dan global. Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” ujar Prabowo.

Sedangkan terkait situasi di Myanmar, Prabowo dan PM Wong juga menekankan pentingnya keterlibatan konstruktif untuk mencapai penyelesaian damai.

“Mengenai Myanmar, kami sepakat bahwa kami juga harus berkonsentrasi untuk mencapai keterlibatan dan hasil yang damai di Myanmar,” ungkap Prabowo.