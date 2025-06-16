Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Anggota TNI Serka Segar Mulyana Tewas Ditembak OPM

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |16:44 WIB
Kronologi Anggota TNI Serka Segar Mulyana Tewas Ditembak OPM
A
A
A

JAKARTA – Organisasi Papua Merdeka (OPM) menembak mati anggota TNI dari Kodim 1715/Yahukimo Serka Segar Mulyana. Selain ditembak, korban juga dibacok kelompok teroris itu di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Senin (16/6/2025).

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan menegaskan, prajurit TNI sedang melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di Yahukimo yang membunuh Serka Segar Mulyana.

"Saat ini OPM sebagai pelaku penembakan masih dalam pengejaran aparat TNI," tegas Kolonel Inf Candra Kurniawan.

Kronologi kejadian bermula saat korban pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai untuk menuju Makodim 1715/Yahukimo tempatnya bertugas.

Namun, saat tiba di area Jembatan Kali Biru, Distrik Dekai, korban dihadang gerombolan OPM yang langsung membacok dan menembaknya.

 

