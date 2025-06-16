Kemendagri Temukan Novum Baru Soal Polemik 4 Pulau Aceh Pindah ke Sumut

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan rapat dalam rangka membahas polemik terkait 4 Pulau Aceh, yang kini pindah administratifnya ke Sumatera Utara (Sumut). Rapat ini digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan, kementeriannya dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini, tidak saja menimbang faktor geografis, tetapi juga ada data fakta historis, politis dan juga data-data sosial dan kultural.

"Nah dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh instansi memperkaya data-data informasi yang didapat," kata Bima Arya dalam konferensi persnya usai rapat yang digelar secara tertutup.

Pada rapat hari ini, kata dia, telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 4 pulau yang kini tengah menjadi perbincangan masyarakat.

"Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.