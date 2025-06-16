Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Tegaskan SK Soal 4 Pulau di Aceh Milik Sumut Masih Bisa Berubah

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |17:30 WIB
Kemendagri Tegaskan SK Soal 4 Pulau di Aceh Milik Sumut Masih Bisa Berubah
Wamendagri Bima Arya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan, surat keputusan (SK) soal kepemilikan 4 Pulau di Aceh menjadi milik Sumatera Utara (Sumut), masih bisa berubah. Hal ini juga telah ditegaskan sebelumnya oleh Mendagri Tito Karnavian.

Diketahui, Kemendagri sebelumnya menetapkan empat pulau yang belakangan jadi sengketa itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.

“Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki,” kata Bima Arya dalam konferensi persnya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Kemendagri dalam mengambil keputusan perlu mendengar, menimbang, dan mempelajari berbagai data dan perspektif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538//pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188260//wamendagri_bima_arya-dBZA_large.jpg
Kemendagri Sesalkan Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah Tanpa Izin di Tengah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164140//pajak_di_daerah_naik-PTE0_large.jpg
Wamendagri: Ada 104 Daerah Naikkan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526//arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483//rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149525//pulau_dijual-uI48_large.jpg
Pulau Dijual di Situs Asing, Wamendagri: Tak Ada Pulau Milik Pribadi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement