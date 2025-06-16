Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Ditembak OPM, Anggota TNI Serka Segar Mulyana Dihujani Bacokan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |17:47 WIB
Selain Ditembak OPM, Anggota TNI Serka Segar Mulyana Dihujani Bacokan
Penembakan anggota TNI oleh OPM (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Kodim 1715/Yahukimo, Serka Segar Mulyana (SM) gugur ditembak oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di area Jembatan Kali Biru, Serada, Kabupaten Yahukimo pada Senin (16/6/2025) pukul 10.45 WIT. 

"Penembakan ini terjadi saat Alm Serka SM kembali dari RSUD Dekai menuju Makodim 1715/Yahukimo," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, Senin (16/6/2025).

Candra menyebut, selain ditembak, gerombolan OPM juga melakukan penyerang terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam.

"Di tengah perjalanan tiba-tiba ditembak dan dibacok oleh OPM mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190201//kkb-QBpj_large.jpg
Lima Pentolan KKB di Intan Jaya Menyerahkan Diri, Ini Identitas Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190166//kkb-Qjgm_large.jpg
Kostrad Duduki Basis KKB di Intan Jaya, 2 Petingginya Yupinus Bilambani dan Yusak Kum Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288//tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187139//kkb-bZR8_large.jpg
Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186771//kkb-iqAd_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186726//kkb-sNRm_large.jpg
Breaking News! Komandan KKB Paling Bengis Iron Heluka Ditangkap saat Bakar Ruko Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement