Selain Ditembak OPM, Anggota TNI Serka Segar Mulyana Dihujani Bacokan

JAKARTA - Anggota Kodim 1715/Yahukimo, Serka Segar Mulyana (SM) gugur ditembak oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di area Jembatan Kali Biru, Serada, Kabupaten Yahukimo pada Senin (16/6/2025) pukul 10.45 WIT.

"Penembakan ini terjadi saat Alm Serka SM kembali dari RSUD Dekai menuju Makodim 1715/Yahukimo," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, Senin (16/6/2025).

Candra menyebut, selain ditembak, gerombolan OPM juga melakukan penyerang terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam.

"Di tengah perjalanan tiba-tiba ditembak dan dibacok oleh OPM mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia," ujarnya.