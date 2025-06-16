Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JK Singgung Dokumen Helsinki di Polemik 4 Pulau, Wamendagri: Penting untuk Jadi Rujukan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |18:05 WIB
JK Singgung Dokumen Helsinki di Polemik 4 Pulau, Wamendagri: Penting untuk Jadi Rujukan
Wamendagri Bima Arya (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto angkat bicara ihwal mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, yang menyinggung dokumen Helsinki di tengah polemik 4 Pulau Aceh, yang kini beralih status kepemilikannya kepada Sumatera Utara (Sumut).

“Kami sangat melihat apa yang disampaikan Pak Jusuf Kalla itu penting untuk menjadi rujukan, karena mengacu kepada dokumen Helsinki dan Undang-Undang 1956,” kata Bima Arya dalam konferensi persnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Kendati demikian, Bima menyampaikan, dibutuhkan juga dokumen terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan ini. Ia menegaskan bahwa Kemendagri akan mendalami dan mempelajari masing-masing substansi dari dokumen-dokumen tersebut.

"Perlu kita dalami dan kita pelajari masing-masing substansi, ke arah mana petunjuk untuk kepemilikan yang lebih permanen,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku telah bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas polemik 4 pulau Aceh yang masuk ke wilayah Sumatera Utara (Sumut). Keputusan empat pulau Aceh masuk ke dalam wilayah Sumut tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189283//banjir-IUMZ_large.jpg
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189057//banjir-6Gt9_large.jpg
Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 969 Orang, 252 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538//pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188260//wamendagri_bima_arya-dBZA_large.jpg
Kemendagri Sesalkan Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah Tanpa Izin di Tengah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187942//hujan-jQJr_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Hujan di Sumut, Imbau Masyarakat Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187114//prabowo_subianto-3LER_large.jpg
Momen Lucu Prabowo Dipanggil 'Pak Gemoy' oleh Bocah Korban Banjir Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement