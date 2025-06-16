Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Kembali Panggil Dirut Sritex 18 Juni 2025

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |18:11 WIB
Kejagung Kembali Panggil Dirut Sritex 18 Juni 2025
Kejagung Kembali Panggil Dirut Sritex 18 Juni 2025 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil Direktur Utama (Dirut) PT. Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT. Sritex.

"Penyidik sudah menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada yang bersangkutan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025. Di sana dijadwal sekitar pukul 9 WIB pagi hari," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Senin (16/6/2025).

Harli menjelaskan Kejagung akan memeriksa Iwan berkaitan dengan peruntukkan pemberian kredit bank kepada PT. Sritex. Tak hanya itu, Kejagung juga akan mendalami apa kewenangan Iwan dalam pemberian kredit itu.

"Sehingga sangat penting, sangat urgent bagi penyidik untuk melihat benang merah terkait soal penyaluran kredit," ujar dia.

Ini merupakan ketiga kalinya Iwan akan diperiksa. Iwan sebelumnya telah menjalani dua kali pemeriksaan.

Sebagai informasi, Kejagung sejauh ini telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara korupsi di PT Sritex. Mereka di antaranya Komisaris Utama PT, Iwan Setiawan Lukimton (ISL), Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mappa dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata.

 

Halaman:
1 2
      
