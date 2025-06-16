Prajurit TNI Buru Gerombolan OPM Pembunuh Serka Segar Mulyana

, Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |18:30 WIB

JAKARTA - Anggota Kodim 1715/Yahukimo, Serka Segar Mulyana (SM) gugur ditembak oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM), di area Jembatan Kali Kabupaten Yahukimo, pada Senin (16/6/2025), pukul 10.45 WIT.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan mengatakan, pihaknya masih memburu gerombolan OPM Pembunuh Serka Segar Mulyana.

"Saat ini OPM penjahat kemanusiaan sebagai pelaku penembakan dalam pengejaran aparat TNI," kata Candra.

Kata dia, penembakan terjadi saat Alm Serka Segar Mulyana kembali dari RSUD Dekai menuju Makodim 1715/Yahukimo.