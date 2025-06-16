Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prajurit TNI Buru Gerombolan OPM Pembunuh Serka Segar Mulyana 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |18:30 WIB
Prajurit TNI Buru Gerombolan OPM Pembunuh Serka Segar Mulyana 
Prajurit TNI (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Kodim 1715/Yahukimo, Serka Segar Mulyana (SM) gugur ditembak oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM), di area Jembatan Kali Kabupaten Yahukimo, pada Senin (16/6/2025), pukul 10.45 WIT. 

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan mengatakan, pihaknya masih memburu gerombolan OPM Pembunuh Serka Segar Mulyana.

"Saat ini OPM penjahat kemanusiaan sebagai pelaku penembakan dalam pengejaran aparat TNI," kata Candra.

Kata dia, penembakan terjadi saat Alm Serka Segar Mulyana kembali dari RSUD Dekai menuju Makodim 1715/Yahukimo.

 

