HOME NEWS NASIONAL

Kubu Jokowi Sebut Bisa Chaos jika Ijazah UGM Jokowi Dipamerkan, Roy Suryo: Logika Srimulat!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |18:33 WIB
Kubu Jokowi Sebut Bisa Chaos jika Ijazah UGM Jokowi Dipamerkan, Roy Suryo: Logika Srimulat!
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Pakar Telematika Roy Suryo menertawakan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan menampilkan ijazahnya. Menurutnya, alasan kuasa hukum yang ogah menampilkan ijazah Jokowi seperti logika Srimulat

"Jadi kalau saya mengistilahkan, ini logika srimulat. Logika srimulat itu artinya kita tertawakan saja, karena srimulat itu selalu kalau mau sein belok kanan, itu belok kiri. Jadi tertawa saja," kata Roy Suryo saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

Mantan Menpora ini juga mempertanyakan alasan kuasa hukum Jokowi yang menyebut akan terjadi chaos bila ijazah kliennya ditampilkan ke publik. Untuk itu, ia lebih memilih tertawa dalam merespon sikap kuasa hukum Jokowi.

"Mana ada orang kalau punya ijazah asli, ditunjukkan itu terus jadi chaos. Enggak akan ada itu. Itu logika srimulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang melilai," terang Roy.

Roy pun menilai tak ada aturan yang menjadi landasan bukti akademik tak bisa ditampilkan ke masyarakat, termasuk di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Atas dasar itu, ia menilai, seorang pejabat publik termasuk Jokowi, dikecualikan untuk tidak menampilkan ijazah sarjana UGM ke masyarakat luas.

 

Halaman:
1 2
      
