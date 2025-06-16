Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Digelar 22 Juni 2025

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |19:40 WIB
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Digelar 22 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Digelar 22 Juni 2025 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua pada 22 Juni 2025. Nantinya, para kepala daerah akan menjalani kegiatan di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.

"Untuk retreat, Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Juni. Jadi hari Minggu, para kepala daerah gelombang kedua, ini sekitar 80 orang atau 40 pasang gitu ya. Yang ikut adalah yang terakhir dilantik," kata Wamendagri di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Wamendagri menyampaikan para kepala daerah yang akan mengikuti Retret ini bakal dilepas pada tanggal 22 Juni di kantor Kemendagri sebelum menuju IPDN Jatinangor. "Dan Retreat akan diselenggarakan sampai akhir minggu, saya kira begitu ya. Sampai menjelang liburan nanti," ujarnya.

Muatan materi yang akan disampaikan dalam Retret gelombang kedua, sambungnya, tidak akan berbeda jauh dengan yang sebelumnya.
  
"Dan penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas. "Juga penekanan kembali kepada aturan kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajiban itu," tuturnya.

Dia juga memastikan sejumlah menteri akan mengisi materi dalam kegiatan retret tersebut. Bima menyebut, beberapa diantaranya sudah mengonfirmasi kehadirannya.

"Dan nanti para peserta akan menginap bermalam di Barak Praja. Di Barak Praja atau di Asrama Praja nanti di IPDN," pungkasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936/mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155979/tito-8Uoe_large.jpg
Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483/rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149653/wamendagri_klaim_anggaran_retret_gelombang_ii_kurang_dari_rp500_juta-T1Pi_large.jpg
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149590/bupati-3EQC_large.jpg
Bupati Sashabila, Peserta Cantik dan Termuda Retret Gelombang Kedua di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149523/tito-T924_large.jpg
Berkaca Kasus Lucky Hakim, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Harus Disiplin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement