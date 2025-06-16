Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Digelar 22 Juni 2025

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua pada 22 Juni 2025. Nantinya, para kepala daerah akan menjalani kegiatan di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.

"Untuk retreat, Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Juni. Jadi hari Minggu, para kepala daerah gelombang kedua, ini sekitar 80 orang atau 40 pasang gitu ya. Yang ikut adalah yang terakhir dilantik," kata Wamendagri di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Wamendagri menyampaikan para kepala daerah yang akan mengikuti Retret ini bakal dilepas pada tanggal 22 Juni di kantor Kemendagri sebelum menuju IPDN Jatinangor. "Dan Retreat akan diselenggarakan sampai akhir minggu, saya kira begitu ya. Sampai menjelang liburan nanti," ujarnya.

Muatan materi yang akan disampaikan dalam Retret gelombang kedua, sambungnya, tidak akan berbeda jauh dengan yang sebelumnya.



"Dan penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas. "Juga penekanan kembali kepada aturan kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajiban itu," tuturnya.

Dia juga memastikan sejumlah menteri akan mengisi materi dalam kegiatan retret tersebut. Bima menyebut, beberapa diantaranya sudah mengonfirmasi kehadirannya.

"Dan nanti para peserta akan menginap bermalam di Barak Praja. Di Barak Praja atau di Asrama Praja nanti di IPDN," pungkasnya.



(Angkasa Yudhistira)