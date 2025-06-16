Dialog Bersama Diaspora RI di AS, Ketua DPR Tekankan Kita Indonesia

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani bertemu serta berdialog dengan diaspora Indonesia yang tinggal wilayah San Francisco, California, dan sekitarnya. Ia pun berbicara soal pentingnya agar WNI yang tinggal di luar negeri untuk selalu mengingat prinsip ‘kita Indonesia’.

Pertemuan itu berlangsung dalam jamuan makan malam yang dihelat oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Francisco beberapa waktu lalu. Ia mengapresiasi kehadiran para diaspora yang berlatar belakang dari mahasiswa, komunitas agama, hingga komunitas ibu-ibu pecinta wastra Nusantara ini.

“Ini menunjukkan bahwa 'kita adalah Indonesia.' Kita adalah keluarga besar yang meskipun tinggal di luar namun menunjukkan bahwa masih ada kita. Ini juga mencerminkan bahwa di manapun kita berada, jangan pernah melupakan akar kita sebagai orang Indonesia,” kata Puan, Senin (16/6/2025).

Puan menyinggung soal situasi global yang tengah menjadi tantangan. Puan merinci seperti terjadinya perang sejumlah negara, hingga gejolak ekonomi dunia.

“Jangan sampai hal itu kemudian nantinya berpengaruh pada kita, khususnya pada negara kita di Indonesia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita itu selalu bersatu, kalau kita itu selalu bersama-sama, dan selalu mengutamakan jati diri kita sebagai orang Indonesia,” paparnya.