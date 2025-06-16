Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eskalasi Konflik Iran-Israel Tinggi, Menlu RI: Kita Harap Masing-Masing Pihak Bisa Menahan Diri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |22:24 WIB
Eskalasi Konflik Iran-Israel Tinggi, Menlu RI: Kita Harap Masing-Masing Pihak Bisa Menahan Diri
Menteri Luar Negeri RI Sugiono (foto: Okezone)
JAKARTA - Eskalasi konflik antara Iran dan Israel diharapkan bisa mereda. Pemerintah Indonesia berharap, kedua negara bisa saling menahan diri untuk saling menyerang.

Hal itu diutatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono saat merespon tingginya eskalasi konflik antara Iran-Israel. Ia mengatakan, Indonesia berharap agar Iran dan Israel menahan diri untuk tidak saling menyerang.

"Sikap kita tadi juga sama-sama mengetahui bahwa ada suatu eskalasi konflik yang meningkat antara Israel dan Iran. Kita berharap ketegangan ini bisa segera selesai masing-masing pihak bisa menahan diri," tutur Sugiono dalam pernyataannya yang ditayangkan YouTube Setpres, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, ketegangan bisa berakhir bila masing-masing pihak untuk menahan diri untuk tidak saling serang. 

"Karena terus terang saja, ini justru akan memperburuk keadaan di wilayah tersebut," ucap Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono mengungkapkan, sejumlah menlu dari negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan berkumpul di Istanbul dalam waktu dekat. Adapun pertemuan itu untuk membahas konflik Iran-Israel.

"Kalau saya tidak salah tanggal 21 nanti kementerian luar negeri OKI akan berkumpul di Istanbul, kemungkinan salah satu agendanya untuk membahas itu," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
