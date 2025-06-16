Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Depok Dibobol Maling, Motor Aerox hingga iPhone Raib

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |09:18 WIB
Rumah di Depok Dibobol Maling, Motor Aerox hingga iPhone Raib
Ilustrasi pencurian (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Rumah di Perumahan Green Tapos Hills RT 2/RW 10, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dibobol kawanan maling saat ditinggal mengantar anak berobat ke rumah sakit pada Minggu 15 Juni 2025. Kawanan maling berhasil menggasak sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi B 3203 UUK, iPhone XR, hingga perhiasan emas milik anaknya.

"Kerugian sepeda motor Yamaha Aerox berwarna abu-abu, iPhone XR dan perhiasan emas tiga pasang anting anak senilai Rp25 juta. Pelaku dalam penyelidikan," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono saat dikonfirmasi, Senin (16/6/2025).

Jupriono menambahkan, kawanan maling membobol pintu rumah dengan alat bantu atau kunci palsu sebelum menggasak barang berharga milik korban. "Modus pelaku merusak pintu rumah korban menggunakan alat bantu/kunci palsu kemudian mengambil barang-barang milik korban," ujarnya.

Jupriono menjelaskan, pada Minggu 15 Juni pukul 09.30 WIB korban bersama sang istri pergi ke rumah sakit untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Setelah itu korban bersama istrinya sampai di rumah sekira pukul 12.15 WIB dan mendapati rumah dalam keadaan pintu terbuka dan isi rumah berantakan.

"Korban mencari barang-barang apa saja yang hilang dan didapati satu unit sepeda motor Yamaha Aerox, satu unit HP merk iPhone XR warna hitam beserta dus HP, dan perhiasan emas mas berupa tiga pasang anting anak beserta suratnya dengan total kerugian Rp25.000.000," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
depok Maling Pencurian
