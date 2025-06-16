Viral! Debt Collector Ribut dengan Wanita Cantik saat Tarik Kendaraan di Stasiun Kereta Cepat Halim

JAKARTA – Sekelompok debt collector mengamuk saat mengambil kendaraan di Stasiun Whoos Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, disebutkan, debt collector hendak mengambil mobil yang sedang terparkir di stasiun Whoos.

Namun pemilik mobil tak terima kendaraan diambil begitu saja oleh kelompok mata elang."Kuncinya mana," teriak seorang dalam video tersebut.

Keributan pun tak terhindarkan akibat aksi penarikan itu. Dalam video juga nampak adu mulut sengit antara seorang wanita dan pria, bahkan keduanya saling menantang.

Kapolsek Makassar Kompol Sumardi membenarkan peristiwa tersebut. Namun kata dia korban yang mobilnya hendak ditarik tak melanjutkan kasus ini ke kepolisian.

"Sudah dilakukan pengecekan oleh pers ke KCIC untuk korban yang di rugikan tidak ada yang buat laporan sampai saat ini," kata Sumardi saat dihubungi, Senin (16/6/2025).