Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Debt Collector Ribut dengan Wanita Cantik saat Tarik Kendaraan di Stasiun Kereta Cepat Halim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |11:36 WIB
Viral! Debt Collector Ribut dengan Wanita Cantik saat Tarik Kendaraan di Stasiun Kereta Cepat Halim
Viral! Debt Collector Ribut dengan Wanita Cantik saat Tarik Kendaraan di Stasiun Kereta Cepat Halim
A
A
A

JAKARTA – Sekelompok debt collector mengamuk saat mengambil kendaraan di Stasiun Whoos Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, disebutkan, debt collector hendak mengambil mobil yang sedang terparkir di stasiun Whoos.

Namun pemilik mobil tak terima kendaraan diambil begitu saja oleh kelompok mata elang."Kuncinya mana," teriak seorang dalam video tersebut.

Keributan pun tak terhindarkan akibat aksi penarikan itu. Dalam video juga nampak adu mulut sengit antara seorang wanita dan pria, bahkan keduanya saling menantang.

Kapolsek Makassar Kompol Sumardi membenarkan peristiwa tersebut. Namun kata dia korban yang mobilnya hendak ditarik tak melanjutkan kasus ini ke kepolisian.

"Sudah dilakukan pengecekan oleh pers ke KCIC untuk korban yang di rugikan tidak ada yang buat laporan sampai saat ini," kata Sumardi saat dihubungi, Senin (16/6/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement