HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Sekolah Polwan Ciputat Jaksel Kebakaran Gegara Ngecas Ponsel

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |12:40 WIB
JAKARTA -  Kebakaran melanda Mess Komplek Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) atau Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Jalan Ciputat Raya Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu, 15 Juni 2025.  

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito mengatakan, polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut. Dia menduga, kebakaran disebabkan oleh colokan ponsel saat mengecas.

"Trigger kebakaran dari colokan listrik yang diawali dari colokan ponsel saat ngecas," ujar Kompol Harnas Prihandito saat dihubungi wartawan, Senin (16/6/2025).

Harnas memastikan, kebakaran di Mes Sespolwan tersebut tidak menyebabkan korban luka maupun jiwa. "Alhamdulillah, tidak ada korban," tandasnya.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan yang melakukan pemadaman menerjukan 19 unit atau 62 personel, api berhasil dipadamkan dengan cepat.

Sebanyak tiga keluarga dan 24 jiwa terdampak. Sedangkan, taksiran kerugian dari kebakaran itu masih didalami oleh pihak terkait.

(Fahmi Firdaus )

      
