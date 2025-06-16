Pengemudi Mengantuk, Toyota Rush Seruduk Kios Tanaman di Bogor

Mobil tabrak kios tanaman di Bogor (Foto: Dok Polisi)

BOGOR - Minibus kecelakaan tunggal di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.10 WIB. Awalnya, minibus Toyota Rush B 1963 EOT sedang melaju di Jalan Dadali.

"Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, (pengemudi) mengalami microsleep," kata Santi, Senin (16/6/2025).

Alhasil, minibus tersebut oleng ke kiri jalan dan menabrak kios tanaman. Kendaraan baru berhenti setelah menghantam pohon besar hingga ringsek.

"Naik ke trotoar menabrak kios tanaman dan pohon," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Hanya saja, penumpang dalam minibus mengalami luka-luka pada bagian tangannya.

"Korban penumpang Toyota Rush mengalami luka di bagian tangan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )