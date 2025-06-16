Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Mengantuk, Toyota Rush Seruduk Kios Tanaman di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |13:04 WIB
Pengemudi Mengantuk, Toyota Rush Seruduk Kios Tanaman di Bogor
Mobil tabrak kios tanaman di Bogor (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Minibus kecelakaan tunggal di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.10 WIB. Awalnya, minibus Toyota Rush B 1963 EOT sedang melaju di Jalan Dadali.

"Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, (pengemudi) mengalami microsleep," kata Santi, Senin (16/6/2025).

Alhasil, minibus tersebut oleng ke kiri jalan dan menabrak kios tanaman. Kendaraan baru berhenti setelah menghantam pohon besar hingga ringsek.

"Naik ke trotoar menabrak kios tanaman dan pohon," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Hanya saja, penumpang dalam minibus mengalami luka-luka pada bagian tangannya.

"Korban penumpang Toyota Rush mengalami luka di bagian tangan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement