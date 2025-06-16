Bocah 11 Tahun Dilecehkan Pegawai Minimarket Usai Diiming-imingi Voucher Game Online

JAKARTA - Bocah 11 tahun diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pegawai minimarket di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Minggu 15 Juni 2025 kemarin. Polisi pun telah menangkap pelaku yang berinisial A (23).

Adapun, modus pelaku agar bisa melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi korban akan memberikan voucher game online secara gratis. Namun voucher itu akan diberikan jika korban mau ikut bersama pelaku ke kamar mandi minimarket.

"Awalnya korban mau top up Rp30 ribu, namun, terduga pelaku kasir pada minimarket ini menawarkan korban top up Rp100 ribu gratis. Tetapi dengan syarat korban mau ikut ke kamar mandi yang ada di minimarket itu bersamanya," kata Kapolsek Jatiuwung, Kompol Rabiin Rabiin, Senin (16/6/2025).

Korban yang terbujuk dengan iming-iming pelaku selanjutnya mengikuti kemauannya. Kemudian terjadilah peristiwa pencabulan tersebut yang dilakukan pelaku terhadap korban di dalam kamar mandi tersebut.

"Setelah melancarkan aksi bejadnya, pelaku dan korban kembali ke kasir dan memberikan top up pulsa game online Rp100 ribu tersebut kepada korban," ujarnya.