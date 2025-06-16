Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bermodal Obeng, Spesialis Maling Warung Sembako Gasak Kopi hingga Korek Api

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |16:56 WIB
Bermodal Obeng, Spesialis Maling Warung Sembako Gasak Kopi hingga Korek Api
Penangkapan pencuri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Warga Tangerang Selatan berinisial S (27) yang merupakan spesialis pembobol warung sembako, ditangkap polisi di kawasan Jalan Bhakti, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Jumat (13/6) malam. 

Penangkapan terhadap S dilakukan, setalah pelaku tertangkap basah tengah melakukan aksinya.

Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam menjelaskan, pelaku menggunakan obeng untuk membobol gembok rolling door sebuah warung sembako. Pembobol terhadap warung sembako juga telah dilakukan pelaku selama tiga kali. 

“Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui telah melakukan aksinya sebanyak tiga kali di lokasi berbeda. Saat diamankan, pelaku sedang membawa hasil curiannya,” kata Seala Syah, Senin (16/6/2025).

Polisi menyita barang bukti dari tangan pelaku berupa, sepeda berpelat B 6595 WR, satu buah obeng, satu kunci L, serta satu unit handphone. Selain itu, berbagai barang curian juga diamankan polisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189749//pasutri_pencuri_uang_pedagang_bakso-72YN_large.jpg
Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement