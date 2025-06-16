Bermodal Obeng, Spesialis Maling Warung Sembako Gasak Kopi hingga Korek Api

JAKARTA - Warga Tangerang Selatan berinisial S (27) yang merupakan spesialis pembobol warung sembako, ditangkap polisi di kawasan Jalan Bhakti, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Jumat (13/6) malam.

Penangkapan terhadap S dilakukan, setalah pelaku tertangkap basah tengah melakukan aksinya.

Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam menjelaskan, pelaku menggunakan obeng untuk membobol gembok rolling door sebuah warung sembako. Pembobol terhadap warung sembako juga telah dilakukan pelaku selama tiga kali.

“Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui telah melakukan aksinya sebanyak tiga kali di lokasi berbeda. Saat diamankan, pelaku sedang membawa hasil curiannya,” kata Seala Syah, Senin (16/6/2025).

Polisi menyita barang bukti dari tangan pelaku berupa, sepeda berpelat B 6595 WR, satu buah obeng, satu kunci L, serta satu unit handphone. Selain itu, berbagai barang curian juga diamankan polisi.