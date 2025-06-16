Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tunggu Perpres Diteken Presiden Prabowo, Pramono: Jakarta Siap Bangun PLTSa! 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |19:09 WIB
Tunggu Perpres Diteken Presiden Prabowo, Pramono: Jakarta Siap Bangun PLTSa! 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku tengah menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengolahan sampah, diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Jakarta telah siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Jakarta. 

"Kami menunggu perpres dari pemerintah pusat. Tetapi prinsipnya seperti juga dengan arahan Bapak Presiden apakah nanti PLTSnya 5 atau 4, Jakarta siap untuk itu," ujar Pramono di Pendopo Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025).

Pramono menambahkan, ketika PLTSa telah beroperasi listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk diteruskan ke masyarakat Jakarta dan sekitarnya. 

Ia menegaskan, bahwa skema pembiayaan tipping fee (pemerintah membayar bea gerbang kepada swasta sebagai pengelola sampah) tidak diperlukan kembali.

 

Halaman:
1 2
      
