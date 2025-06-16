Puluhan Orang Terjaring Razia Premanisme di Palmerah, Ada Jukir Liar hingga Debt Collector Ilegal

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Palmerah dengan unsur tiga pilar melaksanakan operasi Razia Premanisme, dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan lingkungan.

Operasi ini menyasar praktik-praktik yang meresahkan masyarakat seperti juru parkir (jukir) liar, pak ogah, debt collector ilegal, serta penertiban atribut-atribut ormas yang tidak sesuai aturan. Sebanyak 25 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP diterjunkan ke sejumlah titik rawan di wilayah Palmerah.

"Hasilnya, sebanyak 20 orang berhasil diamankan, yang terdiri dari 4 orang debt collector, 2 pengamen, dan 14 juru parkir liar/pak ogah. Selain itu, 2 bendera ormas juga ikut ditertibkan dalam giat tersebut," ujar Kapolsek Palmerah, Kompol Eko Adi Setiawan, Senin (16/6/2025).

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk respon terhadap keresahan masyarakat dan merupakan atensi langsung dari pimpinan kami, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eko menyebut 20 orang tersebut selanjutnya kami lakukan pendataan dan pembinaan. Ia berharap melalui operasi ini, dapat memberikan efek jera dan mencegah masyarakat dari tindakan premanisme yang dapat meresahkan lingkungan sekitar.

(Awaludin)