INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terbang ke Rusia Bertemu Putin Usai Lawatan di Singapura

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |06:01 WIB
Prabowo Terbang ke Rusia Bertemu Putin Usai Lawatan di Singapura
Prabowo Terbang ke Rusia Bertemu Putin Usai Lawatan di Singapura
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Singapura, setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan selama dua hari, pada Senin (16/6/2025) malam.  Prabowo bersama rombongan bertolak menuju Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin.

Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base sekitar pukul 22.45 waktu setempat.

Keberangkatan Prabowo dilepas secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, serta Duta Besar RI di Singapura Suryo Pratomo dan Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi.

Sebelum meninggalkan Singapura, Presiden Prabowo telah menjalani sejumlah agenda kenegaraan sejak pagi hari.

“Senin pagi, 16 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya.

Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral tahunan Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyebut momentum Leaders’s Retreat kali ini sebagai tonggak penting dalam babak baru hubungan bilateral kedua negara.

 

