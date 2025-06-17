Angela Tanoesoedibjo dan Wamenhan Adly Zahari Bertemu, Sekjen Perindo Harap Ada Kelanjutan Kerja Sama Indonesia-Malaysia

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo memenuhi undangan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Malaysia yang juga menjabat Wakil Presiden Partai Amanah Negara, Adly Zahari, di Shangri-La Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 Juni 2025.

Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari mengatakan Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara bersahabat memiliki kesamaan dalam geografis dan geopolitik. Ia menyambut baik pertemuan antara Partai Perindo dengan Wamenhan Malaysia, dan berharap akan ada tindak lanjut kerja sama dalam segala sektor kedepannya.

"Tentu kita melihat potensi Indonesia dan Malaysia adalah sebuah negara yang bersahabat, baik secara geografis dan geopolitik, serta memiliki kesamaan. Saya pikir kerja sama itu penting karena kita satu kesatuan dari bangsa Melayu, kami dari Partai Perindo menyambut baik pertemuan tadi dan kami berharap akan ada tindak lanjut dari pertemuan ini," ujar AYP di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengatakan, berbagai potensi kerja sama di semua sektor khususnya menjaga kawasan ASEAN, perkembangan ekonomi segala sektor, pertahanan, keamanan dan pangan akan bisa terwujud.

“Karena kita menjadi bagian strategis baik wilayah maupun distribusi sumber daya manusia,"ujarnya.

AYP -- panggilan akrabnya -- berharap Perindo ke depan bisa membuka diri menjajaki segala potensi antar komunitas hingga antar negara. Ia menekankan perihal pentingnya menjaga persatuan Indonesia.

"Harapannya kami dari Partai Perindo tentu membuka diri kepada semua potensi yang ada antar komunitas, antar negara karena rakyat Indonesia ada di mana-mana, mereka memiliki hak memilih pada saatnya nanti, punya kepentingan berserikat menentukan kepentingan politik yang harapan kita politik itu penting, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia," tandasnya.

Sementara itu, Wamenhan Malaysia Adly Zahari menyambut baik kerja sama dengan Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo. Ia yang juga menjabat Wakil Presiden Partai Amanah Negara menyebut memiliki kesamaan dalam memberdayakan dan mengembangkan wawasan generasi muda.