Puluhan WNI Terjebak di Iran dan Israel Imbas Perang 2 Negara Nuklir

Puluhan WNI Terjebak di Iran dan Israel Imbas Perang 2 Negara Nuklir/Reuters

JAKARTA - Puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) terjebak di sejumlah negara di Timur Tengah. Hal ini karena ditutupnya layananan penerbangan imbas perang dua negara nuklir Iran dengan Israel.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu Judha Nugraha mengatakan, WNI yang terjebak berada di negara Yordania, Iran dan Israel.

"Beberapa WNI yang melakukan perjalanan singkat mengalami stranded (terdampar) karena tutupnya wilayah udara dan berhentinya penerbangan, antara lain 42 peziarah di Israel, 8 jamaah haji di Jordan dan 2 WNI peziarah di Tehran," ujar Judha Nugraha, Selasa (17/6/2025).

Namun demikian, Judha memastikan, seluruh WNI yang terdampar telah mendapat bantuan dari KBRI.

"Mereka telah mendapat bantuan dari KBRI Amman dan KBRI Tehran," ujar Judha.

Kemlu juga terus berkoordinasi dengan KBRI Tehran, KBRI Amman dan Perwakilan RI di Timur Tengah untuk memonitor situasi di Iran dan Israel.

"Komunikasi dengan para WNI terus dilakukan. 386 WNI berada di Iran dan 194 WNI berada di Israel. Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban," pungkasnya.