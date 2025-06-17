Potret 53 Kepala Sekolah Rakyat Ikut Retreat, Kompak Kenakan PDL

JAKARTA - Sebanyak 53 Kepala Sekolah Rakyat tahap I Tahun Ajaran (TA) 2025 mengikuti retreat di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Marga Guna, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

Dari pantauan Okezone menunjukkan, seluruh peserta tampil kompak mengenakan seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berwarna hijau, menandakan semangat dan solidaritas dalam menjalankan misi sosial pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang turut hadir dan memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya retreat sebagai momentum untuk memperkuat arah dan tujuan dalam membangun pendidikan yang sehat dan berkualitas.

"Di sini kita melakukan retret mudah-mudahan nanti terus membuat target kita terarah tapi dan kemudian menjadi suatu pendidikan yang benar sehat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas," tegas Gus Ipul dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan peserta akan kondisi nyata di lapangan, di mana masih banyak anak-anak Indonesia, termasuk yang tinggal di sekitar kita, belum mendapatkan lingkungan dan akses pendidikan yang layak.