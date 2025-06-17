Anggota Kodim Yahukimo Gugur di Papua, TNI Terus Kejar Gerombolan OPM

JAKARTA - Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengecam keras kasus gugurnya anggota Kodim 1715/Yahukimo, Serka SM yang ditembak oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Senin 16 Juni 2025, pukul 10.45 WIT. Pihaknya hingga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.

“Kami mengecam keras tindakan biadab ini, dan saat ini aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku agar bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Wahyu, Selasa (17/6/2025).

Wahyu mengatakan, peristiwa ini semakin menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan oleh OPM di Papua. Oleh karena itu dia menegaskan, bahwa tidak ada ruang dan toleransi bagi setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM.

“Untuk itu kami ingin menegaskan bahwa tindakan seperti ini adalah bentuk nyata dari ancaman terhadap keamanan dan kehidupan damai masyarakat di Papua,” ujarnya.

Kendati demikian, Wahyu memastikan kejadian ini tidak akan menyurutkan semangat pengabdian TNI Angkatan Darat untuk terus mengabdi kepda negara dan masyarakat Papua.

“TNI Angkatan Darat akan terus bersama- sama rakyat Papua, menjalankan tugas-tugas pertahanan negara sekaligus mendukung upaya-upaya kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua,” pungkasnya.