Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Kodim Yahukimo Gugur di Papua, TNI Terus Kejar Gerombolan OPM

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |10:38 WIB
Anggota Kodim Yahukimo Gugur di Papua, TNI Terus Kejar Gerombolan OPM
Anggota Kodim Yahukimo Gugur di Papua, TNI Terus Kejar Gerombolan OPM (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengecam keras kasus gugurnya anggota Kodim 1715/Yahukimo, Serka SM yang ditembak oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Senin 16 Juni 2025, pukul 10.45 WIT. Pihaknya hingga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.

“Kami mengecam keras tindakan biadab ini, dan saat ini aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku agar bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Wahyu, Selasa (17/6/2025).

Wahyu mengatakan, peristiwa ini semakin menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan oleh OPM di Papua. Oleh karena itu dia menegaskan, bahwa tidak ada ruang dan toleransi bagi setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM.

“Untuk itu kami ingin menegaskan bahwa tindakan seperti ini adalah bentuk nyata dari ancaman terhadap keamanan dan kehidupan damai masyarakat di Papua,” ujarnya.

Kendati demikian, Wahyu memastikan kejadian ini tidak akan menyurutkan semangat pengabdian TNI Angkatan Darat untuk terus mengabdi kepda negara dan masyarakat Papua.

“TNI Angkatan Darat akan terus bersama- sama rakyat Papua, menjalankan tugas-tugas pertahanan negara sekaligus mendukung upaya-upaya kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kodim Yahukimo OPM TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190201//kkb-QBpj_large.jpg
Lima Pentolan KKB di Intan Jaya Menyerahkan Diri, Ini Identitas Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190166//kkb-Qjgm_large.jpg
Kostrad Duduki Basis KKB di Intan Jaya, 2 Petingginya Yupinus Bilambani dan Yusak Kum Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188268//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3JXh_large.jpg
TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188154//satgas_terpadu_gagalkan_penyelundupan_bahan_mineral-4qLr_large.jpg
Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Weda Bay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501//viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement