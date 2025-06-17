Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Korupsi APD Covid-19, KPK: Kita Banding!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |10:46 WIB
Eks Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Korupsi APD Covid-19, KPK: Kita Banding!
Eks Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Korupsi APD Covid-19, KPK: Kita Banding!
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas terdakwa Budi Sylvana terkait kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19. Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan pada Kemenkes itu divonis tiga tahun dalam kasus tersebut.

"JPU KPK akan mengajukan banding atas terdakwa Budi Sylvana," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan yang dikutip Selasa (17/6/2025).

Dijelaskannya, JPU telah menganalisis putusan tersebut. Hasilnya, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam putusan yang berbeda dengan Analisa tuntutan JPU,

"Atas perbedaan Analisa tersebut, JPU mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," ujarnya.

Dalam perkara ini, terdapat dua terdakwa lain yang baru saja divonis, yakni Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (PT EKI), Satrio Wibowo dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PT PPM), Ahmad Taufik.

Menurut Budi, KPK tidak mengajukan banding terhadap keduanya. Namun, pihaknya menyiapkan menyusun kontra memori banding karena dua terdakwa tersebut telah mengajukan banding.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan pada Kemenkes Budi Sylvana, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19. Hakim menyakini terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144950/kpk-Oo76_large.jpg
Breaking News! Eks Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi APD Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081203/kpk-PGxM_large.jpg
KPK Tahan Satu Tersangka Kasus Pengadaan APD Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3070815/kpk-H9TW_large.jpg
Kerugian Negara Akibat Korupsi APD Covid-19 Kemenkes Capai Rp319 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/337/3070579/kpk-hy4Z_large.jpg
Breaking News! KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189305//rsud-kwx7_large.jpg
RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Buka Poli Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187655//banjir-gatD_large.jpg
Rawan Penyakit Pascabanjir, DPR Desak Kemenkes Kirim Nakes ke Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement