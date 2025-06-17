Kesaksian Rini Soemarno Dibacakan Jaksa, Pengacara Tom Lembong Walk Out

JAKARTA - Tim penasihat hukum (PH) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong walk out dalam sidang kasus dugaan korupsi impor gula, Selasa (17/6/2025). Sebab, saksi yang dijadwalkan tidak hadir di ruang sidang dan keterangannya di tahap penyidikan akan dibacakan oleh jaksa.

Tim pengacara Tom Lembong menyatakan keberatan atas hal tersebut. Perdebatan antara PH dengan jaksa pun terjadi. Saksi yang rencananya dihadirkan adalah eks Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Ketua Majelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika pun menentukan agar keterangan saksi tetap dibacakan.

"Penuntut umum, tadi kan ada alasan sah. Sahnya tolong dijelaskan, intinya apa?" tanya Hakim Dennie.

"Dari surat tersebut saksi ada acara keluarga di Jawa Tengah," jawab jaksa.

"Baik, intinya majelis sudah mengambil sikap ya. Mohon juga tenang. Majelis sudah mengambil sikap dan kami merasa adalah perlu untuk dibacakan dari permohonan penuntut umum tersebut untuk membacakan keterangan saksi," kata Hakim Dennie.

Mendengar hal tersebut, tim pengacara Tom Lembong kembali menyatakan keberatannya. Bahkan, mereka bilang akan keluar jika jaksa membacakan keterangan Rini Soemarno. "Kalau mau dibacakan, majelis baca sendiri saja. Kami enggak usah hadir di persidangan ini, kalau begitu dalam pembacaan ini kami keluar," kata PH Tom Lembong, Ari Yusuf Amir.