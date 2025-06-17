Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,1 Guncang Pulau Doi Maluku Utara, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |15:42 WIB
Gempa M5,1 Guncang Pulau Doi Maluku Utara, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Dok)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,1 mengguncang Pulau Doi, Maluku Utara pada Selasa (17/6/2025). Gempa itu dilaporkan terjadi sekitar Pukul 13.25 WIB. 

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berlokasi di 50 KM Tenggara Kuta Selatan. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

"Gempa Mag:5.1, 17-Jun-25 13:25:35 WIB, Lok:2.21 LU,126.59 BT (132 km Barat Daya Pulau Doi-Malut), kedalaman: 50 Km, tidak berpotensi tsunami #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Pulau Doi dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

      
Gempa Maluku Utara BMKG gempa
