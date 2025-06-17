Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkum: Proses Ekstradisi Buronan Korupsi E-KTP Paulus Tannos Masih Panjang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |16:30 WIB
Menkum: Proses Ekstradisi Buronan Korupsi E-KTP Paulus Tannos Masih Panjang
Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas/Foto: Nur Khabibi-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menyatakan proses ekstradisi Paulus Tannos (PT), buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih panjang. Pengadilan Singapura yang menolak penangguhan penahanan bersangkutan tidak serta merta mempercepat ekstradisi.

Persidangan terkait ekstradisi Paulus Tannos akan digelar 23-25 Juni 2025. Setelah itu, masing-masing pihak masih berkesempatan mengajukan upaya hukum banding atas putusan peradilan tersebut.

"Ini prosesnya masih panjang teman-teman semua. Setelah keputusan, andai nanti dinyatakan permohonan ekstradisi diterima, masing-masing pihak masih memungkinkan mengajukan upaya banding sekali. Karena itu kita tunggu," kata Supratman di kantornya, Selasa (17/6/2025).

Paulus Tannos hingga saat ini belum bersedia secara sukarela dipulangkan ke Indonesia. Perlu menunggu persidangan ekstradisi yang akan digelar pada pekan depan.

"Karena itu, kami pantau perkembangannya sampai 23-25 Juni. Ada pemeriksaan di pengadilan. Kemudian setelah itu akan ada keputusan dan apakah ada upaya hukum berikutnya, baik oleh kita maupun oleh yang bersangkutan. Kita tunggu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Attorney - General’s Chambers (AGC) Singapura selaku otoritas pusat singapura menyampaikan informasi pada Senin 16 Juni, pengadilan telah memutuskan untuk menolak pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan (bail) yang diajukan Paulus Tannos (PT). Buronan kasus e-KTP itu pun tetap ditahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158966/supratman-ATa9_large.jpg
Menkum: Ekstradisi Paulus Tannos Masih dalam Proses Persidangan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150116/hari_ini_putusan_ekstradisi_paulus_tannos_kpk_optimis_berjalan_lancar-XmyY_large.jpg
Hari Ini Putusan Ekstradisi Paulus Tannos, KPK Optimis Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114666/menkum_supratman_andi_agtas-7fv0_large.jpg
Menkum Teken Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109733/menkum_supratman_andi_agtas-ciJ4_large.jpeg
Menkum Sebut Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/337/3108116/kpk-BonX_large.jpg
KPK Ungkap Proses Ekstradisi Paulus Tannos Usai Ditangkap CPIB Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186675//kpk-Ua71_large.jpg
KPK Yakin Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Paulus Tannos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement