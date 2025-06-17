Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat Saudi Airlines Dapat Ancaman Bom, Proses Evakuasi Aman dan Tertib

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |17:29 WIB
Pesawat Saudi Airlines Dapat Ancaman Bom, Proses Evakuasi Aman dan Tertib
Pesawat Saudi Airlines Dapat Ancaman Bom, Proses Evakuasi Aman dan Tertib (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Saudi Airlines mendapat ancaman bom dan mendarat di Bandar Udara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan, proses evakuasi penumpang pesawat berlangsung aman dan tertib. 

Budi Gunawan juga memastikan tak ada korban jiwa dalam proses evakuasi tersebut. Pernyataan tersebut, disampaikan Budi Gunawan merespons kabar ancaman bom di dalam pesawat Saudia Airlines SI-576 yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada hari ini Selasa (17/6/2025).

"Proses evakuasi di Bandara Kualanamu Medan berlangsung aman dan tertib tanpa ada korban jiwa," ujar Budi Gunawan.

TNI-Polri hingga BNPT Selidiki Teror

Dirinya juga telah memerintahkan kepada jajaran TNI, Polri, dan BNPT untuk melakukan penyelidikan lanjutan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi (OEJN).

"Telah diteruskan kepada jajaran TNI, Polri, dan BNPT untuk melakukan pendalaman lanjutan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi (OEJN)," kata Budi Gunawan.

 

