Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Hayono Isman, Mantan Menpora yang Rumahnya Digembok Anggota Brimob

Dilla Nur Fadhilah , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |18:04 WIB
Profil Hayono Isman, Mantan Menpora yang Rumahnya Digembok Anggota Brimob
Profil Hayono Isman, Mantan Menpora yang Rumahnya Digembok Anggota Brimob (Foto : Okezone)
A
A
A

MANTAN Menteri Pemuda dan Olahraga, Hayono Isman, menjadi sorotan publik setelah rumahnya di kawasan Kemang Timur, Jakarta Selatan, digembok oleh oknum anggota Brimob berpakaian preman pada, Minggu 15 Juni 2025. Insiden tersebut terjadi di tengah sengketa kepemilikan rumah yang masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut keterangan kuasa hukumnya, Victor R.M. Sohilait, penggembokan gerbang rumah dilakukan secara sepihak dan disertai tekanan psikis kepada keluarga Hayono. Ia mendesak agar Kapolri menindak tegas aparat yang diduga melanggar kode etik.
 
Sengketa lahan itu bermula dari proses lelang rumah oleh KPKNL Jakarta V, di mana pihak lain, yakni mantan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, mengklaim telah memenangkan lelang dan mengganti nama kepemilikan rumah tersebut. Kuasa hukum Faridz pun melaporkan Hayono atas dugaan menempati rumah tanpa hak, berdasarkan Pasal 167 KUHP.

Profil Hayono Isman

Hayono Isman lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 25 April 1955. Ia dikenal sebagai politisi senior yang berkiprah luas di lembaga eksekutif, legislatif, partai politik, hingga organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VI (1993–1998) di masa pemerintahan Orde Baru.

Karier politik Hayono cukup panjang. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Karya Pembangunan pada periode 1987–1992 dan 1992–1997. Pada Pemilu 2009, ia kembali ke Senayan melalui Partai Demokrat dari daerah pemilihan DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dan menjadi anggota dewan terhormat untuk masa bakti 2009–2014.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Brimob Hayono Isman sengketa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175714/keadilan-LcKg_large.jpg
Ironi Keadilan Li Sam Ronyu, Lansia yang Terjerat Hukum Dituding Palsukan AJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/340/3116350/tni_polri-mplK_large.jpg
Patroli Gabungan, TNI-Polri Jaga Kondusivitas di Puncak Jaya Jelang Putusan Sengketa Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/338/2911140/polemik-aset-uiii-32-9-hektare-lahan-psn-di-depok-dikuasai-masyarakat-SHZYtxidmf.jpg
Polemik Aset UIII: 32,9 Hektare Lahan PSN di Depok Dikuasai Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/338/2894603/hotel-sultan-dikosongkan-paksa-ratusan-polisi-diterjunkan-amankan-eksekusi-IVC2w7Om9z.jpg
Hotel Sultan Dikosongkan Paksa, Ratusan Polisi Diterjunkan Amankan Eksekusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/519/2876922/penuh-haru-siswa-di-surabaya-sujud-syukur-bisa-kembali-belajar-usai-sengketa-gedung-sekolahnya-berakhir-s7rLwTjCJC.jpg
Penuh Haru, Siswa di Surabaya Sujud Syukur Bisa Kembali Belajar Usai Sengketa Gedung Sekolahnya Berakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/338/2857214/batal-dieksekusi-begini-awal-mula-sengketa-rumah-guruh-soekarnoputra-dari-pinjam-rp35-miliar-RVlkOMpsMM.jpg
Batal Dieksekusi, Begini Awal Mula Sengketa Rumah Guruh Soekarnoputra dari Pinjam Rp35 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement