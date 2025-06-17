Dubes Iran: Kami Bisa Tangani Zionis Israel, Belum Butuh Bantuan

Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi/Foto: Danandaya Arya putra-Okezone

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi menyatakan negara sahabatnya telah menyampaikan siap membantu. Bantuan tersebut berupa pernyataan sikap dari para negara sahabat yang mengecam keras serangan Israel terhadap Iran.

"Seluruh negara sahabat kami telah menyampaikan kesiapan membantu Iran. Tetapi bantuan mereka bersifat politik menyampaikan kutukan tegas dan menyuarakan hukuman kepada rezin Zionis Israel," kata Boroujerdi kepada wartawan di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Iran sejauh ini belum membutuhkan bantuan dari negara sahabat termasuk dukungan militer. Jika hanya melawan Zionis Israel, masih bisa tangani militer negaranya.

"Sampai saat musuh kami adalah rezim Zionis Israel. Kami bisa menangani dan kami belum membutuhkan bantuan," ujarnya.