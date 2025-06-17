Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Foto-Foto TNI Bantu Evakuasi Penanganan Ancaman Bom Pesawat Saudi Airlines SV5276

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |18:30 WIB
Foto-Foto TNI Bantu Evakuasi Penanganan Ancaman Bom Pesawat Saudi Airlines SV5276
Foto-Foto TNI Bantu Evakuasi Penanganan Ancaman Bom Pesawat Saudi Airlines SV5276 (Foto : Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Prajurit TNI merespons cepat informasi pengalihan pendaratan darurat pesawat Saudi Airlines SV5276 rute Jeddah–Jakarta ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/6/2025), sekira pukul 11.19 WIB. Pengalihan dilakukan setelah pilot menerima email berisi ancaman teror bom.

TNI segera melakukan kordinasi dengan seluruh aparat terkait, seperti Kepolisian dan unsur keamanan bandara, untuk memastikan penumpang dan awak pesawat dalam keadaan aman.

Pesawat Saudi Airlines Dapat Ancaman Bom Proses Evakuasi Aman dan Tertib (Foto : Puspen TNI)

Sebanyak 442 orang penumpang dan 18 awak pesawat telah berhasil dievakuasi dengan aman  ke lokasi isolasi sementara di Gedung G1 bandara. Saat ini sterilisasi menyeluruh terhadap penumpang, barang bawaan, dan pesawat terbang terus dilaksanakan.

Langkah langkah Penanganan yang  dilakukan TNI, Kopasgat TNI AU langsung mengerahkan satu SST (Setingkat Peleton) untuk mendukung proses pengamanan bandara;  TNI AD menyiagakan tim Jihandak dari Yonzipur 1/DD dan satu SST dari Yonif 121/MK sebagai pasukan cadangan dalam mendukung upaya sterilisasi dan pengamanan perimeter; Koordinasi intensif dilakukan antara TNI, Polri, otoritas bandara, serta aparat intelijen dan keamanan lainnya.

Pesawat Saudi Airlines Dapat Ancaman Bom Proses Evakuasi Aman dan Tertib (Foto : Puspen TNI)

Selain itu TNI AU juga mempersiapkan dukungan pesawat militer sebagai antisipasi bila diperlukan untuk mengevakuasi penumpang dari Bandara Kualanamu ke Jakarta.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan Panglima  TNI telah memberikan perintah penanganan segera untuk mengamankan penumpang dan pesawat dari  kemungkinan terburuk.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI Saudi Airlines Ancaman Bom
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160420/ronald-5ON8_large.jpg
Polisi Ungkap Alasan Pria Ngamuk dan Teriak Bom di Pesawat Lion Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/608/3149273/penumpang_saudi_airlines_yang_dapat_ancaman_bom_diberangkatkan_kembali_minggu_dini_hari-HwXu_large.jpg
Penumpang Saudi Airlines yang Dapat Ancaman Bom Diberangkatkan Kembali Minggu Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/608/3149245/saudi_airlines_kembali_diancam_bom_kodam_i_bukit_barisan_perketat_pengamanan_evakuasi_berlangsung_cepat-YApz_large.jpg
Saudi Airlines Kembali Diancam Bom, Kodam I/Bukit Barisan Perketat Pengamanan Evakuasi Berlangsung Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149218/ancaman_bom_saudi_airlines_muscat_surabaya_via_email-fRQt_large.jpg
Ancaman Bom Saudi Airlines Muscat-Surabaya Via Email
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148115/pesawat_saudi_airlines_dapat_ancaman_bom_proses_evakuasi_aman_dan_tertib-T7kv_large.jpg
Pesawat Saudi Airlines Dapat Ancaman Bom, Proses Evakuasi Aman dan Tertib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/18/2742946/5-fakta-pesawat-diancam-bom-100-kg-langsung-mendarat-dan-136-penumpang-langsung-dievakuasi-iewOISr79j.jpg
5 Fakta Pesawat Diancam Bom 100 Kg, Langsung Mendarat dan 136 Penumpang Langsung Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement