Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Gunungan Duit Kasus Korupsi Fasilitas CPO, Triliunan Rupiah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |18:44 WIB
Penampakan Gunungan Duit Kasus Korupsi Fasilitas CPO, Triliunan Rupiah
Penampakan Gunungan Duit Kasus Korupsi Fasilitas CPO, Capai Rp11,8 Triliun! (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejagung RI mengungkap dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para Terdakwa Korporasi Wilmar Group sebesar Rp11.880.351.802.619 atau Rp11,8 triliun. Kejagung pun memperlihatkan gunungan uang dugaan hasil korupsi tersebut.

Berdasarkan pantauan, saat melakukan ekspose, Kejagung memperlihatkan uang sitaan dalam kasus tersebut. Uang pecahan seratus ribu itu tampak bertumpuk-tumpuk seperti  gunung.

"Uang ini total Rp2 Triliun, uang ini bagian dari uang Rp11.880.351.802.619. Kami berpikir jumlah ini cukup tuk mewakili," ujar Direktur Penuntutan Jampidsus Kajagung RI, Sutikno pada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Penampakan Gunungan Duit Kasus Korupsi Fasilitas CPO, Capai  Rp11,8 Triliun! (Foto : Okezone)

Menurutnya, uang senilai Rp2 triliun yang dipamerkan ke hadapan publik itu diharapkan bisa mewakili uang sebesar Rp11 triliun yang disita secara keseluruhan dalam kasus itu. Adapun penyitaan uang tersebut hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para Terdakwa korporasi Wilmar Gorup.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menerangkan, penanganan perkara itu diharapkan bisa dimaknai dengan perkembangan persawitan di Indonesia. Pihaknya pun mendorong perbaikan tata kelola terhadap industri persawitan ke depannya.

"Karena perkara ini mengangkut persawitan kita, kita maknai dengan penanganan perkara dan pengembalian ini akan berlinier dengan industri sawit kita bisa berkembang. Kita terus dorong perbaikan tata kelola terhadap industri persawitan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kejagung Korupsi CPO CPO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190770//kpk-dI3L_large.jpg
KPK Serahkan 2 Orang Terjaring OTT di Banten ke Kejagung, Salah Satunya Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190192//sidang_pembacaan_dakwaan_nadiem_makarim_ditunda-JcSX_large.jpg
Tak Bisa Hadir Usai Operasi, Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189350//kejagung-pS8w_large.jpg
Kejagung Sita Aset Hotel di Setiabudi Terkait Korupsi Pemberian Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338//nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189009//nadiem_makarim-fb3P_large.jpg
Nadiem Segera Diadili di Kasus Chromebook, Pakar Hukum: Serahkan Pembuktiannya di Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188736//nadiem_makarim-tRzY_large.jpg
Nadiem Makarim Segera Diadili, Kejagung Dinilai Bidik Perbuatan Melawan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement