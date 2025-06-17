Prabowo Cepat Putuskan Sengketa 4 Pulau Supaya Tidak Gaduh di Masyarakat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan cepat memutuskan polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Dia tidak ingin agar sengketa ini tidak membuat gaduh di masyarakat.

Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat memimpin rapat melalui video conference pada Selasa (17/6/2025). Pada rapat tersebut hadir Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta.

“Dilaporkan bahwa saudara sudah membahas empat pulau yang jadi bahan pembicaraan silahkan mungkin ada yang mau disampaikan ke saya,” kata Prabowo mengawali rapat.

Setelah mendengarkan paparan, Prabowo menegaskan prinsip Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia pun meminta semua pihak untuk segera menyelesaikan sengketa ini sehingga tidak ada polemik lagi di masyarakat.

“Baik terima kasih saya kira demikian ya. Saya kira prinsip kita satu negara NKRI. Saya kira itu jadi pegangan kita, tapi Alhamdullillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama saya kira baik sekali. Segera saja diumumkan ke masyarakat supaya gak jadi bahan untuk bikin rame lagi,” tegasnya.