HOME NEWS NASIONAL

Wali Nanggroe Merapat ke Rumah JK Usai Putusan 4 Pulau Milik Aceh, Ada Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |20:01 WIB
Wali Nanggroe Merapat ke Rumah JK Usai Putusan 4 Pulau Milik Aceh, Ada Apa?
Jusuf Kalla (JK) dan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar/Foto: Achmad al Fiqri-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah tokoh Aceh menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Terlihat Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar.

Berdasarkan pantauan okezone, Selasa (17/6/2025) malam, Malik Mahmud tiba sekira pukul 19.10 WIB. Ia langsung disambut JK seraya mengatakan kunjungan Malik Mahmud sekadar silaturahmi.

"Ini silaturahmi," kata JK saat menyam ut Malik Mahmud.

Lebih lanjut, JK bersyukur atas putusan Pemerintah yang telah memasukan 4 pulau ke dalam wilayah administratif Aceh. Keempat pulau itu yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang.

"Sekarang Alhamdulillah persoalan sudah selesai. Udah tidak banyak komentar lagi," kata JK.

Sementara itu, Malik Mahmud juga bersyukur atas keputusan Pemerintah yang tetap memasukan empat pulau ke dalam wilayah Aceh. Ia pun juga mengucapkan terima kasih pada JK yang telah membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya beryukur Alhamdulillah pada Allah SWT masalah pulau itu sudah diselesaikan dengan bijaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla yang sudah membantu memberi masukan untuk menyelesaikan persoalan," pungkasnya.

 

