HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: 2 Penembak WNA Australia di Bali Berhasil Ditangkap!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |20:10 WIB
Kapolri: 2 Penembak WNA Australia di Bali Berhasil Ditangkap!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Biro Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pelaku penembakan warga negara asing (WNA) asal Australia di Banjar Sedahan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali telah ditangkap. Pelaku dua orang.

"Jadi terkait dengan penembakan WNA saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolda. Saat ini, sudah diamankan (pelaku)," ujar Sigit di Bali, Selasa (17/6/2025).

Sigit menyampaikan, pelaku pertama ditangkap di Jakarta, sementara lainnya di luar negeri. "Satu berada di Jakarta, satu lagi dalam perjalanan dari luar negeri, akan masuk Jakarta," imbuhnya.

Untuk lebih detail, kata Sigit, kasus itu akan dirilis Polda Bali. "Yang jelas pengungkapan ini kerja sama Bareskrim, Imigrasi dan AFP. Mudah-mudahan pada saatnya bisa dirilis secara lengkap oleh Polda Bali," ujarnya.

Sekadar informasi, insiden penembakan terjadi secara brutal terhadap dua WNA Australia di Banjar Sedahan terjadi pada Sabtu dini hari, 14 Juni 2025.

Kedua korban ditembak dalam vila mengakibatkan satu orang tewas dan seorang lagi terluka. Identitas korban tewas yakni Zivan R (32), sedangkan Sanar G (35) terluka dan kini dirawat intensif di rumah sakit.

 

Halaman:
1 2 3
      
