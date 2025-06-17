Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Ungkap Sinyal Positif Isi Telepon Prabowo dan Trump

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |20:45 WIB
Istana Ungkap Sinyal Positif Isi Telepon Prabowo dan Trump
Presiden Prabowo Subianto telepon Presiden AS Donald Trump (Foto: Instagram Prabowo)
A
A
A

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap sinyal positif isi telepon Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

"Insya Allah positif, harus optimis. Jangan negatif-negatif terus ya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Ketika ditanya mengenai kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Trump, Prasetyo menegaskan hingga saat ini pemerintah masih melakukan negosiasi.

“Ya membahas dalam konteks, kita kan kemarin mengirim tim negosiasi. Dan kemudian dipelajari oleh masing-masing pihak,” ujarnya.

Prasetyo pun menegaskan pemerintah Indonesia juga menawarkan opsi-opsi kepada pemerintah AS. Sehingga, keputusan yang nanti diputuskan akan tetap menguntungkan kedua negara.

“Bukan berhasil atau enggak berhasil, kita juga menawarkan sesuatu dan beberapa pihak sedang mempelajarinya,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
