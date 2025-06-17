Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Dicek, Polisi Tak Temukan Bom di Pesawat Saudia Airlines Bawa 442 Jamaah Haji

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |23:27 WIB
Usai Dicek, Polisi Tak Temukan Bom di Pesawat Saudia Airlines Bawa 442 Jamaah Haji
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto (Foto: Wahyudi Aulia Siregar/Okezone)
MEDAN - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengaku belum menemukan bom maupun jenis bahan peledak lainnya dari Pesawat Saudia Airlines SV-5726. Saat ini, kabin pesawat sudah berstatus 'clear' dan pihaknya tengah fokus memeriksa barang bawaan penumpang.

Pesawat Saudia Airlines yang membawa 442 jamaah haji dari Jeddah menuju Tangerang itu sebelumnya mendapatkan teror bom hingga terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara pada pagi tadi.

"Hasil sementara dari pengecekan Jibom dan Kodam, dan Paskhas, pesawat dinyatakan clear. Tapi kami masih melakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jamaah haji," kata Wishnu saat konferensi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/6/2025).

Whisnu menerangkan, sesaat setelah menerima informasi adanya teror bom dari manajemen pengelola bandara, pihaknya bersama dengan personel Kodam I/BB dan petugas lainnya turun untuk melakukan pengecekan. Evakuasi penumpang menjadi prioritas kepolisian dalam pengamanan itu.

"Kami melakukan kegiatan sesuai SOP yang ada, mengamankan penumpang lebih dulu, setelah itu, kami pengalaman terhadap pesawat. Sementara kronologi dan latar belakang masih kita damai karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah," pungkasnya.

Saat ini, 442 orang jamaah haji yang diangkut pesawat tersebut sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Mereka juga telah menjalani pemeriksaan dan mendapatkan pendampingan, termasuk dari tenaga medis, sebelum nantinya kembali diterangkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.

(Arief Setyadi )

      
