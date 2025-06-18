Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

442 Jamaah Haji Penumpang Saudia Airlines yang Diteror Bom Diterbangkan ke Jakarta Pagi Ini

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |03:02 WIB
442 Jamaah Haji Penumpang Saudia Airlines yang Diteror Bom Diterbangkan ke Jakarta Pagi Ini
Ilustrasi pesawat (Foto: Ist)
A
A
A

MEDAN - Pesawat Saudi Airlines SV-5726 yang mendarat darurat karena teror bom di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, akan diterbangkan pagi ini, Rabu 18 Juni 2025. 

Pesawat akan kembali diberangkatkan bersama 442 orang jamaah haji yang menjadi penumpangnya, setelah pesawat dipastikan aman dan bersih dari bahan peledak.

"Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan pesawat, penumpang serta barang bawaan selesai dilakukan pihak Bandara Kualanamu akan kembali memberangkatkan Saudia Airlines ke Jakarta. Rencananya besok pagi (pagi ini) bersama seluruh penumpangnya," kata Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu, Asri Santosa, Selasa (17/6/2025).

Sementara itu, Kapolda Sumatara Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyatakan dari hasil pemeriksaan sementara, kondisi pesawat pasca menerima pesan ancaman itu dalam kondisi clear (aman). Pemeriksaan melibatkan berbagai pihak, baik itu Polda Sumut, TNI, Kementerian Perhubungan dan petugas keamanan penerbangan (Avsec) Bandara Kualanamu.

“Untuk seluruh penumpang pesawat dalam kondisi sehat dan sudah beristirahat di hotel-hotel yang sudah disiapkan pihak Bandara Kualanamu,” tegas Whisnu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182180/viral-WE75_large.jpg
Pelaku Pemboman SMA 72 Sering Di-bully, Fraksi Golkar: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175262/bom-7Sv5_large.jpg
Sekolah Internasional di Kelapa Gading Jakut Juga Dapat Ancaman Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175244/victor-KXO5_large.jpg
Buru Pelaku Teror Bom Sekolah di Tangsel, Polisi Selisik Jejak Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156685/brimob-5rea_large.jpg
Penjinak Bom Brimob Musnahkan 262 Detonator Listrik di Pangkalan Koto Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156424/penemuan_granat-uAGW_large.jpg
Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/18/3149760/bom_bunuh_diri-X7Lz_large.jpg
Bom Bunuh Diri Meledak di Gereja Damaskus, 25 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement