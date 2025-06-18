442 Jamaah Haji Penumpang Saudia Airlines yang Diteror Bom Diterbangkan ke Jakarta Pagi Ini

MEDAN - Pesawat Saudi Airlines SV-5726 yang mendarat darurat karena teror bom di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, akan diterbangkan pagi ini, Rabu 18 Juni 2025.

Pesawat akan kembali diberangkatkan bersama 442 orang jamaah haji yang menjadi penumpangnya, setelah pesawat dipastikan aman dan bersih dari bahan peledak.

"Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan pesawat, penumpang serta barang bawaan selesai dilakukan pihak Bandara Kualanamu akan kembali memberangkatkan Saudia Airlines ke Jakarta. Rencananya besok pagi (pagi ini) bersama seluruh penumpangnya," kata Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu, Asri Santosa, Selasa (17/6/2025).

Sementara itu, Kapolda Sumatara Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyatakan dari hasil pemeriksaan sementara, kondisi pesawat pasca menerima pesan ancaman itu dalam kondisi clear (aman). Pemeriksaan melibatkan berbagai pihak, baik itu Polda Sumut, TNI, Kementerian Perhubungan dan petugas keamanan penerbangan (Avsec) Bandara Kualanamu.

“Untuk seluruh penumpang pesawat dalam kondisi sehat dan sudah beristirahat di hotel-hotel yang sudah disiapkan pihak Bandara Kualanamu,” tegas Whisnu.