INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Disertai Suara Gemuruh, Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi Tengah Malam

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |01:01 WIB
Disertai Suara Gemuruh, Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi Tengah Malam
Gunung Lewotobi Laki-Laki erupsi (Foto: PVMBG/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Selasa 17 Juni 2025 pukul 23.00 WITA. Tinggi kolom abu akibat erupsi teramati sekitar 5.000 meter di atas puncak.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi sementara ini ± 11 menit 17 detik.

"Erupsi disertai suara gemuruh sedang hingga kuat. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tulis keterangan resmi PVMBG, Selasa (17/6/2025).

PVMBG menyampaikan Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada Status Level IV atau awas. PVMBG pun menyarankan masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 7 Km dan Sektoral Barat Daya - Timur laut 8 Km dari pusat erupsi.

 

